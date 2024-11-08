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Dünya

İran destekli Husiler, İsrail'de bir hava üssünü hipersonik füzeyle hedef aldı

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in güneyindeki Nevatim Hava Üssü'nü hipersonik balistik füzeyle hedef aldıklarını, Yemen'in kuzeyindeki El-Cevf ilinde ise ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

AA8 Kasım 2024 Cuma 19:11 - Güncelleme:
İran destekli Husiler, İsrail'de bir hava üssünü hipersonik füzeyle hedef aldı
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Yemen'in başkenti Sana'da İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi ve Lübnan ile dayanışma gösterisi düzenlendi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, gösteri sırasında okuduğu yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

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"BALİSTİK FÜZE HEDEFİNE DOĞRUDAN İSABET ETTİ"

İsrail'in güneyindeki Negev bölgesindeki Nevatim Hava Üssü'nü "Filistin 2" isimli hipersonik balistik füze ile hedef alan nitelikli bir askeri operasyon düzenlediklerini dile getiren Seri, balistik füzenin hedefine doğrudan isabet ettiğini aktardı.

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Sözcü Seri ayrıca hava savunma güçlerinin bu sabah El-Cevf ili hava sahasında düşman faaliyetleri yürüten ABD'ye ait bir MQ-9 tipi İHA'yı düşürmeyi başardığını ifade etti.

HUSİLER FİLİSTİN VE LÜBNAN HALKINA DESTEKLERİNİ SÜRDÜRECEK

Gazze Şeridi'ne destek çerçevesinde ABD ve İsrail'e karşı yürüttükleri mücadelede düşürdükleri MQ-9 tipi SİHA sayısının 12'ye yükseldiğini aktaran Seri, Filistin ve Lübnan halkına desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.

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ABD VE İNGİLTERE HUDEYDE'YE 2 SALDIRI DÜZENLEDİ

Husilere ait "El-Mesira" televizyonunun haberinde, Amerikan-İngiliz savaş uçaklarının Hudeyde ilinin Et-Tuhayta ilçesine 2 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Haberde, saldırı sonucu ölen veya yaralananların olup olmadığına ve hasara dair bilgi verilmedi.

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