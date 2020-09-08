İran destekli Husiler pusuya düştü: 25 ölü

AA 08 Eylül 2020 Salı 22:10 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 22:10

Yemen ordusu basın merkezinden yapılan açıklamada, Marib'in Mehiliye ilçesinde pusuya düşürülen 25 Husi'nin öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Husilere yönelik hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.