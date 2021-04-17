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Dünya

İran destekli Husiler Suudi Arabistan'ı balistik füzelerle vurdu

İran destekli Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füzeli saldırı gerçekleştirdi.

AA17 Nisan 2021 Cumartesi 00:58 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 00:59
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Koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cezan bölgesine gönderdiği balistik füzenin imha edildiğini duyurdu.

Koalisyon güçlerinin Suudi Arabistan merkezli El-İhbariyye kanalında yayınlanan yazılı açıklamasında, Husilerin kasıtlı ve sistematik olarak sivilleri hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, Husilerin Cezan bölgesindeki sivil hedeflere doğru gönderdiği bir balistik füzenin imha edildiği belirtilirken, can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki dün yaptığı yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetleri İran destekli Husi milisler tarafından Cizan kentine fırlatılan bomba yüklü 4 İHA ve 5 balistik füzeyi imha etti" demişti.

Husilerin Sözcüsü Yahya Seri de dünkü açıklamasında, Suudi petrol şirketi Aramco ve diğer hedeflerin Bedir ve Sair türü 6 füze ile hedef alındığını, Aramco'da büyük bir yangın çıktığını söylemişti.

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