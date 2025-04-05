İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Nisan 2025 Cumartesi / 7 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1137
  • EURO
    42,0543
  • ALTIN
    3710.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran destekli Husiler, Tel Aviv'deki askeri noktayı İHA'yla hedef aldı
Dünya

İran destekli Husiler, Tel Aviv'deki askeri noktayı İHA'yla hedef aldı

Yemen'deki İran destekli Husiler, “Filistin halkına destek amacıyla” İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki askeri bir noktayı insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını açıkladı.

AA5 Nisan 2025 Cumartesi 07:48 - Güncelleme:
İran destekli Husiler, Tel Aviv'deki askeri noktayı İHA'yla hedef aldı
ABONE OL

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait Al-Masirah televizyonundan naklen yayınlanan konuşmasında, "Yemen Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı İHA kuvvetleri, işgal altındaki Yafa (Tel Aviv) bölgesinde İsrail askeri hedefini, 'Yafa tipi' bir İHA ile hedef alan bir askeri operasyon gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Seri, bu operasyonun, "İsrail'in ABD'nin desteğiyle Gazze Şeridi'nde soykırım uyguladığı Filistin halkına ve mücahitlerine destek" amacıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.

İsrail ordusu, dün akşam, "doğudan gelen" bir İHA'ya ülkenin güneyindeki Arava bölgesinde müdahale ettiğini açıklamıştı.

- "ABD'YE AİT BİR İHA YEMEN'DE DÜŞÜRÜLDÜ"

Yahya Seri, "ABD ve İsrail" için bilgi toplayan "Giant Shark F360" tipi bir İHA'nın Yemen'in Saada kentinde Husilere ait hava savunma sistemlerine bağlı karadan havaya bir füze ile düşürüldüğünü belirtti.

Seri, "Saldırılar sona erene ve Gazze Şeridi'ne uygulanan abluka kaldırılıncaya kadar, güçlerimiz mazlum Filistin halkına karşı görevlerini yerine getirmeye devam edecektir." şeklinde konuştu.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle İsrail'e füze ve İHA saldırılarını durduran Husiler, Hamas'la ateşkesi bozmasının ardından İsrail'i tekrar hedef almaya başladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.