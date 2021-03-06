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Dünya

İran destekli Husilerden bomba yüklü İHA saldırısı

Yemen'in Taiz ilinde İran destekli Husilerin patlayıcı yüklü İHA'yla düzenlediği saldırıda 1 asker öldü.

AA06 Mart 2021 Cumartesi 21:20 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 21:20
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Yemen'de İran destekli Husilerin, Taiz ilinde askeri eğitim kampına bomba yüklü insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 asker öldü, 14'ü yaralandı.

Hükümete bağlı askeri polis teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Taiz'e bağlı Eş-Şemayeteyn ilçesinde hükümet güçlerine ait askeri bir kampa Husiler tarafından İHA'yla saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Husilere ait İHA'nın düşürülmesiyle patlayıcıların infilak ettiği ve 1 askerin öldüğü, 14 askerin yaralandığı bilgisi verildi.

Husilerden saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'in en büyük kenti olan Taiz'de, hem Husilerin hem de hükümet güçlerinin kontrol alanları bulunuyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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