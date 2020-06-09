İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8047
  • EURO
    7,6791
  • ALTIN
    373.322
  • BIST100
    108891
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran destekli Husilere darbe! Yemen ordusu Marib'de bazı noktalarda kontrolü sağladı
Dünya

İran destekli Husilere darbe! Yemen ordusu Marib'de bazı noktalarda kontrolü sağladı

Yemen ordusu, Marib vilayetinde bazı yerlerde kontrolün sağlandığını ve İran destekli Husilere ait 2 silah deposunun imha edildiğini açıkladı.

AA09 Haziran 2020 Salı 21:09 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 21:09
ABONE OL

Orduya ait basın merkezinden yapılan açıklamada, ordu birliklerinin, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de desteğiyle Marib'e bağlı Survah ilçesinde Husilerin mevzilendiği yerlere operasyon düzenlediği ifade edildi.

Açıklamada, operasyon sonucu orduya bağlı güçlerin bazı yerlerde kontrolü sağladığı, Husilere büyük insani ve maddi kayıplar verdirdiği aktarıldı.

Basın merkezinin açıklamasında, orduya bağlı topçu birlikleri ve koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının da Husilerin ilçenin farklı yerlerindeki mevzilerini hedef aldığı ve 2 silah deposunun yanı sıra 2 aracı imha ettiği, Husilerden ölenler ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Görenler hayret etti! Bu çeşmenin suyu alev alev yanıyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.