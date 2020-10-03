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Dünya

İran destekli Husilerin mayınları 5 yılda binlerce sivilin ölümüne neden oldu

Yemen'in Taiz şehrinde İran destekli Husilerce yerleştirilen mayınlar 2015 senesinden bu yana 2 binden fazla sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.

AA03 Ekim 2020 Cumartesi 20:31 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 20:31
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Yemen Topraklarını Mayından Temizleme Projesi'nin Taiz'deki yöneticisi Arif el-Kahtani, yaptığı yazılı açıklamada, "Husiler, 2015 yılından bu yana Taiz'in 18 ilçesine binlerce anti personel ve kara mayını ile çeşitli boyutlarda patlayıcı yerleştirdi." ifadelerini kullandı.

Kahtani, bu mayınların 568'i çocuk, geri kalanı yaşlılar ve kadınlardan oluşan 2154 sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olduğunu belirtti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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