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Dünya

İran destekli medyadan ''Ahmed Şara'' yalanı! Türkiye'yi de alet ettiler

Lübnan'da yayın yapan İran destekli Al Mayadeen, İsrail saldırıları sonrasında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve bakanlarının Türkiye'ye kaçtığı yalanını ortaya attı.

Akşam Gazetesi19 Temmuz 2025 Cumartesi 09:08 - Güncelleme:
İran destekli medyadan ''Ahmed Şara'' yalanı! Türkiye'yi de alet ettiler
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İsrail saldırıları ve Dürzilerin çıkardığı olaylarla mücadele eden Ahmed Şara, İran'ın da hedefi oldu. Lübnan'da yayın yapan İran destekli Al Mayadeen, İsrail saldırıları sonrasında Şara ve bakanlarının Türkiye'ye kaçtığı yalanını servis etti.

Suriye'de Dürzilerin yoğunlukta olduğu Suveyda kentinde yerel gruplar arasındaki çatışmalara müdahale eden Suriye ordusu, İsrail'in müdahalesi ile karşılaştı. 'Dürziler'i bahane eden soykırımcı İsrail, Suriye ordusunun yanı sıra Başkent Şam'a da hava saldırıları düzenleyerek, uluslar arası hukuku hiçe sayan tutumunu sürdürdü.

SUİKAST ÇAĞRISI YAPTILAR

İsrailli bakanlar saldırılarla yetinilmemesi ve devrimin lideri Ahmed Şara'nın ortadan kaldırılması çağrıları yaptı. Cumhurbaşkanı Şara, bir yandan ülkenin birliğini korumaya çalışırken diğer taraftan İsrail saldırıları ile mücadele etmek durumunda kaldı.

HİZBULLAH MEDYASI İSRAİL'E ÇALIŞIYOR

Bu saldırılara İran ve Hizbullah'a yakın medya da eklendi.

Önceki gün Lübnan'da yayın yapan ve Hizbullah'ın yayın grubu olarak bilinen Al Mayadeen, Ahmed Şara ve ailesi ile birlikte 4 bakanının Türkiye'ye kaçtığı yalanını servis etti.

TERÖR ÖRGÜTÜ DEVREDE

Al Mayadeen'in bu haberi, başta terör örgütü PKK/YPG'ya yakın hesaplar tarafından dolaşıma sokuldu. Bu hesaplarda "Şara ve bakanları Türkiye'ye kaçmış. Hükümet devrildi", "Şam'daki cumhurbaşkanlığı sarayının şu anda Mazlum Abdi'nin elinde olduğu iddia ediliyor" benzeri yalanlar dolaşıma sokuldu.

Al Mayadeen bir süre sonra yalan haberini geri çekti.

HABERLER ASILSIZ

Akşam Gazetesi iddiaları ilgili güvenlik birimlerine sordu. Güvenlik birimleri doğrudan 'yalan' yanıtını verdi.

Al Mayadeen, Lübnan'ın Başkenti Beyrut'ta 2012'den bu yana yayın yapıyor. Arap ülkelerinin çoğunda muhabir ağı bulunan Al Mayadeen, "Hizbullah yanlısı, Esad yanlısı ve İran yanlısı" olarak biliniyor.

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