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Dünya

İran destekli milis güçten dikkat çeken Irak kararı!

Irak'ta İran destekli Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays el-Hazali, ülkedeki tüm bürolarının kapatılması kararı aldı.

AA1 Eylül 2022 Perşembe 12:37 - Güncelleme:
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Hazali, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, milislerine seslenerek "tüm büroların kapatılması" çağrısında bulundu.

Hazali ayrıca, Sadr Hareketi'ne bağlı milislerin Asayib Ehlilhak'ın bürolarını yakmaya kalkışması halinde milislerinden "buna karşılık vermemelerini" istedi.

Geçtiğimiz günlerde Sadr'a bağlı Seraya es-Selam milis gücünden bazı kişiler Bağdat ve ülkenin güneyindeki bazı kentlerde Asayib Ehlilhak Hareketi'nin bürolarını ateşe vermişti.

Basra'da gece yarısı Sadr'a bağlı Seraya es-Selam ile İran destekli Hazali liderliğindeki Asayib Ehlilhak milisleri arasında çıkan silahlı çatılmalarda 5 milisin öldüğü bildirilmişti. Bunun üzerine Sadr'a yakın bir sosyal medya hesabı üzerinden Hazali'ye "milislerini sokaktan toplaması için uyarı mesajı" yayımlanmıştı.

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