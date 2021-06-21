Star.com.tr 21 Haziran 2021 Pazartesi 20:21 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 20:38

İran destekli Şii El Nuceba örgütü UNESCO tarafından 1980 yılında Dünya Miras Listesi'ne alınan Humus'a bağlı Palmira şehrindeki tarihi eserleri rasgele kazılarla çıkararak yasa dışı yollarla satıyor.

Esed'in sistematik zulmü: Yağmalama Press web sitesi, Şii terör örgütü El Nuceba'nın bu hafta Palimira'yı ve özellikle kuzey eteklerinde tarihi eserleri ağır makineler kullanarak kazmaya başladığını söyledi.

Yerel kaynaklar, kazan kişilerin ve ağır iş makinalarının bölge sakinlerine ait olduğunu, günlük 15 ila 40 bin Suriye Lirası arasında para aldıklarını bildirdi.

Şii destekli El Nuceba terör örgütü kaynaklarına göre, Palmira sektörünün saha komutanlığının talebi üzerine, kazı sürecinde sabit devriyeler ve kontrol noktaları yaparak gece gündüz tarihi eser kaçakçılarına karşı Palmira'nın kuzeyindeki tarihi eserleri koruduklarını iddia etti.

Halep'teki yabancı işgal gücü: Şii milisler

İran destekli yaklaşık 2 binini Afganistanlı Fatimiyun Tugayı, 500 kadarını Pakistanlı Zeynebiyyun Tugayı, 2 bin 500 civarındaki milis doğrudan İran Devrim Muhafızları'nın saflarında görevli.

Halep'in batısında Hizbullah ve Iraklı Nüceba Hareketi Tugayı özellikle Minyan, Karton Fabrikası, Dahiyet'ül Esed, 3000 Konutları, Askeri Akademi ve Hamdaniyye bölgelerini işgal etti..

Şii milisler, 2014 başından itibaren yerleştikleri Halep'te Suriye topraklarındaki en yoğun saldırılarını düzenledi.

Halihazırda ülkedeki yaklaşık 18 bin Şii milisten 12 bini sadece Halep topraklarında bulunuyor.

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