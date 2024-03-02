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Dünya

İran devlet televizyonunun haberine göre ülkede oy verme süresi tamamlandı

İran'da 12. Dönem Milletvekili ile 6. Dönem Uzmanlar Meclisi seçimleri için 3 defa uzatılan oy verme süresi yerel saatle 24.00'te sona erdi.

AA2 Mart 2024 Cumartesi 00:55 - Güncelleme:
İran devlet televizyonunun haberine göre ülkede oy verme süresi tamamlandı
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İran devlet televizyonunun haberine göre ülke genelinde oy verme süresi tamamlandı.

Yeni gelen seçmenlerin oy verme merkezilerine alınmayacağı belirtilen haberde, hali hazırda sandık başında bulunan kişilerin oy kullanmaya devam edeceği kaydedildi.

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) Sözcüsü Hadi Tahannezif de yaptığı açıklamada sürenin artık uzatılmayacağını ifade ederek, oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayıma başlanacağını belirtti.

Tahannezif, seçim boyunca herhangi bir sorun yaşanmadığını aktardı.

Ülkede seçime katılım oranlarına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Dün yerel saatle 08.00'de başlayıp 18.00'de bitmesi gereken oy verme süreci, seçmenlerin oy kullanmaya devam etmesi nedeniyle 3 kez uzatıldı.

Seçmenler, ülkenin dört bir yanındaki 50 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda yerel saatle 24.00'e kadar oy kullanmaya devam etti.

İran'da 61 milyon 172 binden fazla seçmen bulunuyor.

İran Meclisi'ndeki 290 sandalye için ülke genelinde 15 binden fazla aday yarışırken, Uzmanlar Meclisi'ndeki 88 sandalye için ise 144 aday seçimlere katılıyor.

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