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İran Devrim Muhafızları Komutanı: Düşman, ülkenin ekonomisini hedef almış vaziyette

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Hacızade, ’Bugün düşman, bizim en zayıf noktamızı hedef almış durumda, ülkenin ekonomisini hedef almış vaziyette” dedi.

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İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, Devrim Muhafızları Komutanlığı binasında katıldığı programda yaptığı konuşmada, ABD’nin İran’a karşı uyguladığı yaptırımlara değinerek, “Düşmanın bize karşı uyguladığı yaptırımlar hiçbir zaman ortadan kalkmayacak, yaptırımları biz etkisiz hale getirmeliyiz” dedi.
 
Yaptırımların İran’ı engelleyemeyeceğini belirten Komutan, “Bize karşı uygulanan tüm yaptırımlara rağmen, başta füzeler olmak üzere askeri silahlar konusunda nasıl ilerlediysek, nasıl ki bize karşı tehdit olan söz konusu yaptırımları bir fırsat haline dönüştürdüysek, ekonomik sahada da gece gündüz çaba sarf ederek başarı elde etmeliyiz” şeklinde konuştu.
 
"Düşman, ülkenin ekonomisini hedef almış vaziyette”
 
Tuğgeneral Hacızade, ekonomilerinin tehdit edilmeye çalışıldığını vurgulayarak, “Bugün düşman, bizim en zayıf noktamızı hedef almış durumda. Düşman, ülkenin ekonomisini hedef almış vaziyette. Günümüzde ekonomik sahada tanık olduğumuz problemlerin çoğu, ülke sınırlarımızın ötesinde İslam devletine zarar vermek üzere oluşturulan karargahlardan kaynaklanıyor. Dahi gençlerimizin sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek, sorunları aşabiliriz” dedi.

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