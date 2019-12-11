14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8103
  • 6,444
  • 274.278
  • 108046
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü: Komutanımızın sözleri çarpıtıldı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 'İsrail'in muhtemel saldırısında Lübnan topraklarından Tel Aviv'in hedef alınacağını söylemesi üzerine Lübnan'ın tepki gösterdiği İran Devrim Muhafızları komutanlarından Murteza Kurbani'nin ifadelerinin çarpıtıldığını' savundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Devrim Muhafızları Ordusuna ait "sepahnews" internet sitesinde yayımlanan açıklamasında Şerif, Lübnan'da bakanların ve milletvekillerinin tepkisine neden olan Kurbani'nin sözlerine değindi.

Kurbani'nin açıklamalarının medyada doğru yansıtılmadığını vurgulayan Şerif, "Yapılan araştırmaya göre, Murteza Kurbani'nin ifadeleri çarpıtılmış ve medya tarafından hatalı şekilde yansıtılmıştır. Kendisi İsrail'e yanıt olarak çeşitli araçlar ve kapasitelere sahip olunduğundan bahsetmiştir." ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları Genel Komutanı Başdanışmanı Kurbani, bir röportajında "İsrail'in İran'a karşı en ufak bir yanlış yapması halinde Tel Aviv Lübnan'dan yerle bir edilecek. İran'dan füze fırlatmaya hiç gerek yok." demişti.

Kurbani'nin açıklamasına başta Lübnan Enformasyon Bakanı Cemal el-Cerrah ve Savunma Bakanı İlyas Busaab olmak üzere ülkedeki milletvekillerinden tepkiler yükseldi.

Enformasyon Bakanı Cerrah, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İranlı yetkilinin sözlerinin "hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetmişti:

"Bölgesel savaşlarda Lübnan topraklarını kullanmaya ilişkin İranlı bir yetkiliye dayandırılan sözler, Lübnan'ın egemenliğine uzanan kibirli ve sorumsuzcadır. İran, kendini istediği şekilde savunabilir ancak Lübnan, başka ülkelerin kullanımına açık bir meydan olmadığı gibi İran Devrim Muhafızlarının posta kutusu da değildir."

Teröristlerden hain tuzak! Komandolarımız faciayı engelledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FETÖ'nün sözde 'sıkıyönetim savcısı' hakkında karar

FETÖ'nün sözde 'sıkıyönetim savcısı' hakkında karar

Küçük Mert'e acı veda... Gözyaşları sel oldu

Küçük Mert'e acı veda... Gözyaşları sel oldu

İstanbul'da FETÖ'nün onlarca hücre evine baskın

İstanbul'da FETÖ'nün onlarca hücre evine baskın

Terör örgütünde çözülme sürüyor: Teslim oldular

Terör örgütünde çözülme sürüyor: Teslim oldular

Antalya'da okullar tatil olacak mı? Vali açıkladı

Antalya'da okullar tatil olacak mı? Vali açıkladı

Bir gün önce hazırlanıyor, 16 saat fırınlanıyor... Her derde deva

Bir gün önce hazırlanıyor, 16 saat fırınlanıyor... Her derde deva

50 lirayı, 50 bin liraya satıyor!

50 lirayı, 50 bin liraya satıyor!

Bir selamla babasıyla ilgili gerçeği öğrendi

Bir selamla babasıyla ilgili gerçeği öğrendi
 

POPÜLER HABERLER

Karadeniz´de ateşlendi! 250 kilometre mesafedeki hedefi 137 saniyede vurdu

Karadeniz´de ateşlendi! 250 kilometre mesafedeki hedefi 137 saniyede vurdu

Tescillendi! Dana eti ve sebzeyle yapılıyor, kentin yeni lezzeti olmaya aday

Tescillendi! Dana eti ve sebzeyle yapılıyor, kentin yeni lezzeti olmaya aday

İstanbullulara güzel haber! Yüzde 85'i tamamlandı

İstanbullulara güzel haber! Yüzde 85'i tamamlandı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA