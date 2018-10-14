İran Devrim Muhafızları Sözcüsü: Suriye'de kalmaya devam edeceğiz
İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Şerif, İran'ın Suriye'deki askeri varlığının devam edeceğini söyledi.
- DHA
İran merkezli Press Tv kanalına konuşan İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Ramazan Şerif, İran'ın "yararlı ve etkili" bulduğu sürece ve Şam yönetiminin talebi devam ettikçe Suriye'de asker bulundurmaya devam edeceğini söyledi.
İran askerlerinin Suriye'de "danışmanlık" amacıyla bulunduğunu söyleyen Sözcü, Tahran'ın uluslararası kurallara uygun şekilde Suriye'yi desteklediğini belirtti.
İranlı Sözcü, Suriye krizinin İsrail için bir güvenlik alanı oluşturmak amacıyla çıkarıldığını ileri sürdü.
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