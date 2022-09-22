İran Devrim Muhafızları'ndan ''yalan haber''e karşı hükümete çağrı

Geçen hafta Tahran'da Mahsa Amini adlı 22 yaşındaki bir kızın "uygunsuz kıyafet" giydiği suçlamasıyla ahlak polisi tarafından gözaltına alınıp, karakolda yaşamını yitirmesinden sonra başta Tahran olmak üzere İran genelinde çıkan şiddetli sokak gösterilerinde güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çatışmalar yaşanmış, karakollar ve polis araçları ateşe verilmişti.

İran Devrim Muhafızları açıklamasında Amini'nin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledikten sonra yalan haberleri yayanlara karşı yargıyı göreve çağırdı:

"Yalan haberleri ve söylentileri sosyal medyada ve sokakta yayanların ve toplumun psikolojik güvenliğini tehlikeye atanların (kimliklerini) teşhis etmesi ve onlarla kararlı bir şekilde baş etmesi için yargıya talepte bulunduk."

İran medyası, yarın hükümet yanlısı gösterilerin yapılmasının planlandığını bildirdi.

Sivil toplum örgütü Hengaw, ölü sayısının 15'e, yaralı sayısının ise 733'e tırmandığını açıkladı ancak bu veriler Reuters tarafından henüz doğrulanamadı. İranlı yetkililer, güvenlik güçlerinin göstericilere ateş açtığı iddialarını reddediyor.

Hengaw'ın açıklamasına göre, yetkililer internet erişimini kısıtladılar.

İran'daki yönetim, 2019'da artan benzin fiyatlarına karşı çıkan ve 1,500 kişinin hayatını kaybettiği şiddetli gösterilerin tekrar yaşanmasından kaygılanıyor.