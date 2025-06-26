İran dini lideri Hamaney ateşkesten sonra ilk kez açıklamalarda bulundu.

"Amerika rejimi direk savaşa katıldı" diyen Hamaney, "İran'a saldırmak ağır bedele mal oldu. ABD'nin en güçlü üssüne saldırdık. Herkes gerçeği anladı" dedi

#SONDAKİKA İran dini lideri Ayetullah Hamaney'den ateşkes sonrası ilk açıklama



"İran'a saldırmak onlara ağır bedellere mal oldu. ABD rejimi direkt savaşa katıldı. Herkes gerçekleri anlıyor, hiçbir şey yapmadılar. ABD'nin bölgede en önemli üslerinden birine saldırdık. Siyonist... pic.twitter.com/53938gvakZ — 24 TV (@yirmidorttv) June 26, 2025

İşte Hamaney'in açıklamalarından satır başları:

ABD, siyonist rejimin tamamen yok olacağını düşündüğü için doğrudan savaşa girdi. Ama bu savaştan hiçbir kazanım elde edemedi. Bu cephede de İslami Cumhuriyet kazandı ve Amerika'ya sert bir tokat attı.

Bize yapılacak her saldırıya karşılık ABD üslerini defalarca hedef alarak karşılık vereceğiz