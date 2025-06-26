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Dünya

İran dini lideri Ayetullah Hamaney'den ateşkes sonrası ilk açıklama

İran dini lideri Ayetullah Hamaney'den ateşkesten sonra ilk kez konuştu. ABD rejiminin savaşa direkt katıldığını belirten Hamaney, 'İran'a saldırmak onlara ağır bedellere mal oldu. Herkes gerçekleri anlıyor, hiçbir şey yapmadılar. ABD'nin bölgede en önemli üslerinden birine saldırdık. Siyonist rejim neredeyse çöktü.' dedi

HABER MERKEZİ26 Haziran 2025 Perşembe 13:59 - Güncelleme:
İran dini lideri Ayetullah Hamaney'den ateşkes sonrası ilk açıklama
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İran dini lideri Hamaney ateşkesten sonra ilk kez açıklamalarda bulundu.

"Amerika rejimi direk savaşa katıldı" diyen Hamaney, "İran'a saldırmak ağır bedele mal oldu. ABD'nin en güçlü üssüne saldırdık. Herkes gerçeği anladı" dedi

İşte Hamaney'in açıklamalarından satır başları:

ABD, siyonist rejimin tamamen yok olacağını düşündüğü için doğrudan savaşa girdi. Ama bu savaştan hiçbir kazanım elde edemedi. Bu cephede de İslami Cumhuriyet kazandı ve Amerika'ya sert bir tokat attı.

Bize yapılacak her saldırıya karşılık ABD üslerini defalarca hedef alarak karşılık vereceğiz

  • Ayetullah Hamaney
  • ABD saldırısı
  • İran ateşkes

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