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Dünya

İran Dini Lideri Hamaney: Hizbullah diz çökmeyecek

İran-Irak savaş gazileri, askeri komutanlar ve halk ile bir araya gelen İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Hizbullah, İsrail saldırılarında önemli komutanlarını kaybetse dahi diz çökmeyecek” dedi.

IHA25 Eylül 2024 Çarşamba 13:27 - Güncelleme:
İran Dini Lideri Hamaney: Hizbullah diz çökmeyecek
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İran Dini Lideri Hamaney Kutsal Savunma haftası dolayısıyla başkent Tahran'da gaziler, askeri komutanlar ve halk ile bir araya geldi. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin konuşan Hamaney, "Hizbullah, İsrail saldırılarında önemli komutanlarını kaybetse bile diz çökmeyecek" dedi. Hamaney, "Bir İslam ülkesi olarak Filistin dünyanın en büyük şeytanı tarafından işgal edilmiş durumda. Her Müslümanın üzerine düşen görev Mescid-i Aksa'nın asıl sahiplerine geri dönmesi için onlara yardımcı olmaktır. Gazze ve Filistin halkı ilahi bir yolda ilerlemektedir ve Allah yolunda cihat etmektedirler" ifadelerini kullandı.

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ABD VE BATI'NIN İSRAİL'E DESTEĞİ

ABD ve Batılı güçler tarafından desteklenen İsrail'in her türlü ileri askeri teknolojiye sahip olduğunu belirten Hamaney, Hizbullah'ın ve Filistin direnişinin aldığı tüm kayıp ve zararlara rağmen kesin zafer kazanacağını söyledi.

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"FARKLI YOLLAR KULLANARAK DÜŞMAN ÜLKEMİZE SALDIRMAYA ÇALIŞIYOR"

İran sınırlarına hiçbir gücün saldırmaya cesaret edemediğini kaydeden Hamaney İran ile Irak arasında 8 yıl süren savaşa işaret ederek, "O dönem, sınırlarımız Irak orduları tarafından işgal edilmişti. Ancak bugün İran milletinin farklı sahalarda göstermiş olduğu duruşu sayesinde kimse sınırlarımıza yeniden saldırmaya cesaret edemiyor. Bu nedenle farklı yollar ve yöntemler kullanarak düşman ülkemize saldırmaya çalışıyor. Düşmanın sızmaları ve ülke güvenliğine yönelik tehditler karşısında dikkatli ve teyakkuzda olunmalı" ifadelerini kullandı.

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