İran: Direniş güçleri, Siyonistlere ve destekçilerine karşı dengeli bir baskı politikası güdüyor

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili gelişmeler hakkında İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonuna bilgi verdi.

Abdullahiyan, "Siyonist rejimin işlediği cinayetlerin devam etmesi durumunda çatışmanın genişleme ihtimali söz konusu. Siyonistler, Filistin direnişi karşısında hiçbir şey başaramadılar. (Filistin'deki silahlı gruplar) Direniş güçleri, Siyonistlere ve destekçilerine yönelik dengeli bir baskı politikası güdüyorlar." dedi.

Filistinli grupların henüz kabiliyetlerinin tamamını ortaya koymadıklarını savunan Abdullahiyan, dünya kamuoyunun Filistin halkının mazlumluğu ve acil ateşkes hakkında hemfikir olduğunu ifade etti.



İranlı Bakan ayrıca, ABD ve Batı'nın insani yardım iddialarının uluslararası toplumda inandırıcılığının olmadığını kaydetti.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 62'si Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 383 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bin 300 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.