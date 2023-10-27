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Dünya

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri, Rusya'da Hamas heyetiyle bir araya geldi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Filistinli direniş grubu Hamas'ın siyasi heyetiyle Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

AA27 Ekim 2023 Cuma 12:14 - Güncelleme:
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri, Rusya'da Hamas heyetiyle bir araya geldi
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Rusya'nın resmi daveti üzerine Moskova'yı ziyaret eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri, Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk'un da yer aldığı heyetle görüştü.

Görüşmede, Filistin'deki son gelişmeler ve İsrail'in yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'ndeki durum ele alındı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Ebu Merzuk başkanlığındaki heyet, dün Moskova'da temaslarda bulunmuştu. Rusya'nın daveti üzerine Moskova'ya giden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri de Rus yetkililerle bir araya gelmişti.

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