İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Husilerle BM'nin Yemen'deki barış çabalarını görüştü

AA 09 Mayıs 2020 Cumartesi 23:17 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 23:17

Husilere bağlı el-Mesire televizyonunun haberine göre, Hacı ile Husilerin müzakere heyeti başkanı Muhammed Abdusselam video konferans yöntemi ile BM'nin Yemen'deki barış çabalarını ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, BM ile yapılan müzakerelerin gidişatı ile yerel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Abdusselam, görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hacı'nın, İran ile BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in barışı sağlama çabaları konusunda kendisini bilgilendirdiğini aktardı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun saldırılarına işaret eden Abdusselam, "Görüşmede saldırıları ve kuşatmayı sona erdirmek için kararlı tutumumuzu bir kez daha yineledik." ifadelerine yer verdi.

Husilerin Siyasi Konsey üyesi Muhammed Ali el-Husi, bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "BM Temsilcisi (Griffiths) aracılığıyla defalarca müzakereler yapılmasına rağmen (Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden) saldırıları sona erdirme, Yemen kuşatmasını ve ablukasını kaldırma arzularını ispatlayacak gerçek ciddiyeti görmedik." ifadesini kullanmıştı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, mart sonunda yaptığı yazılı açıklamada, özellikle Yemen'in Marib kenti ve çevresindeki askeri faaliyetlerin devam etmesinden endişe duyduklarını belirtmiş ve çatışan taraflara, düşmanlığın sona erdirilmesi ve ülke çapında ateşkes sağlanması için elverişli ortam oluşturulması çağrısında bulunmuştu.

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Kovid-19 salgını nedeniyle 9 Nisan'dan itibaren tek taraflı olarak 2 haftalık ateşkes ilan etmişti. Yemen'de ilan edilen ateşkese rağmen hükümet güçleri ile Husiler, birbirleriyle çatışmaya ve karşılıklı suçlamalara devam etmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.