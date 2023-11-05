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Dünya

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile görüştü

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İran Dışişleri Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Gazze Şeridi'ndeki gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

IHA5 Kasım 2023 Pazar 15:14 - Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile görüştü
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Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü. İkili arasındaki telefon görüşmesinde Gazze'deki gelişmeler ve İsrail saldırıları ele alındı.

Gazze'deki sivillerin hedef alınmasıyla savaşın yayılması tehlikesinin kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Abdullahiyan, ülkesinin diplomatik girişimlerine değindi. ABD'nin "Siyonist rejimine" sağladığı desteğin savaşın tırmanmasına neden olduğunu vurgulayan Abdullahiyan, İsrail'in özellikle kadın ve çocukları hedef alan katliama devam ettiğini dile getirdi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ise, savaşın yayılmasının önlemesi gerektiğini belirterek, Filistin halkını desteklemek ve saldırıları durdurmak için İran ile ortak tutum ve koordineli çalışmanın önemine vurgu yaptı.

  • Irak Dışişleri
  • İran Dışişleri
  • Gazze Gelişmeleri

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