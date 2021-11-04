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Dünya

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Tahran ve Bakü iyi komşuluk ilişkilerini sürdürüyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tahran ve Bakü'nün iyi komşuluk ilişkilerini devam ettirdiğini belirtti.

AA4 Kasım 2021 Perşembe 21:23 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 21:23
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Abdullahiyan, İran Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan açıklamasında Azerbaycan ile ilişkileri değerlendirdi.

Komşularla ilişkileri önemsediklerini kaydeden Abdullahiyan, "Tahran ve Bakü iyi komşuluk ilişkilerini sürdürüyor. Bazı konularda görüş ayrılıkları olabilir ama önemli olan engelleri aşmak için ciddi bir iradenin olması." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile iki ülkenin temsilcileri olarak "tüm alanlarda ilişkileri geliştirmek ve yanlış anlaşılmaları gidermek için temas halinde olmaya ve olumlu istişarelere devam ettiklerini" aktaran Abdullahiyan, kamuoyunda oluşan yanlış algıları ve basın üzerinden yapılan açıklamaları daha iyi yönetmek için ortak komite kurulması noktasında anlaştıklarını kaydetti.

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