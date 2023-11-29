İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Tüm Filistinli tutuklular serbest bırakılmalı

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Abdullahiyan, Tahran'da kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD'nin İran heyetine geç saatte vize vermesi nedeniyle bugünkü Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısına katılamayacaklarını dile getiren Abdullahiyan, "Gazze'de ateşkesin korunmasına yönelik tüm çabalar devam ediyor. Hamas'ın atacağı adımlarla ilgili karar vermesi gerekiyor. Şu an tüm gayret, İsrailli esirlere karşılık tüm Filistinli tutukluların serbest bırakılması yoluyla kalıcı ateşkese ulaşmaktır." dedi.

REİSİ'NİN TÜRKİYE ZİYARETİ



İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Türkiye ziyaretinin tehir edilmesiyle ilgili bir soru üzerine Abdullahiyan, şunları söyledi:

"Reisi'nin Ankara'ya resmi ziyaretinin gerçekleşmesi gerekiyordu fakat Gazze'deki durumla ilgili BM Güvenlik Konseyi toplantısı ve İran ile Türkiye dışişleri bakanlarının davet edilmesi ziyaretin tehir edilmesine neden oldu. İki ülke cumhurbaşkanları telefon görüşmesinde, bu ziyaretin birkaç gün sonraya ertelenmesi ve önceliğin BM Güvenlik Konseyi toplantısına verilmesi konusunda mutabakata vardılar."

İranlı Bakan ayrıca, esir takasında arabulucu Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile istişare ve temas halinde olduklarını aktardı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 242 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI



İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, 27 Kasım'da, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.