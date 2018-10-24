Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif: ABD Kaşıkçı cinayetini dünya kamuoyunun dikkatinden kaçırmayı hedefliyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarla Cemal Kaşıkçı cinayetini dünya kamuoyunun dikkatinden kaçırmayı hedeflediğini söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,  ABD ile merkezi Suudi Arabistan'da bulunan Terör Finansmanını Hedef Alma  Merkezi'nin (FTFC) Tahran'ın Taliban'a destek verdiği iddiasıyla İran ve  Taliban'la bağlantılı 9 kişiyi terör listesine dahil etmesine tepki gösterdi.
 
ABD'nin söz konusu yaptırımlarla dikkatleri Kaşıkçı cinayetinden başka  yönlere çekmeye çalıştığını dile getiren Zarif, açıklamasında şu ifadelere yer  verdi.
 
"ABD Hazine Bakanı, Suudi Arabistan'da bulunduğu sırada İstanbul'da ve  Yemen'de işlenen Suudi vahşetini manşetlerden düşürmek için İran'a, İran karşıtı  Taliban'ı desteklediği gerekçesiyle yaptırım getirdi."
 
Zarif, Taliban'ın Tahran'la değil Washington'la müzakereler  yürüttüğünü ileri sürdü.
 
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, dün Suudi Arabistan'ın başkenti  Riyad'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, ABD ve Suudi  Arabistan'ın eş başkanı olduğu "Terör Finansmanını Hedef Alma Merkezi"nin (TFTC)  Taliban ve İran'la ilişkili 9 kişiyi terör listesine dahil ettiğini belirtmişti.  İkisi İran Devrim Muhafızları’nın Kudüs Gücü'yle bağlantılı bu kişiler arasında  iki Pakistanlı ve beş de Afganlı bulunuyor.
 
Aynı gün Suudi Arabistan ile Bahreyn, Devrim Muhafızları Ordusu ve  Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin de aralarında bulunduğu 3 kişiyi terör  listesine aldığını duyurmuştu.
 
Kaşıkçı'nın öldürülmesi
 
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de  Suudi Arabistan'ın İstanbul  Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü. Kaşıkçı, evlilik işlemleri için gittiği  konsolosluktan çıkmamıştı. Riyad yönetimi, önce Suudi gazetecinin konsolosluktan  çıktığını ve nerede olduğunun bilinmediğini aktarmıştı.
 
Suudi Arabistan, 20 Ekim'de gazetecinin akibetiyle ilgili endişelerin  artması sonucunda Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede  sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Gün yüzüne çıkan tefrika romanlar

Gün yüzüne çıkan tefrika romanlar

PKK'nın tahrip ettiği Sur'daki değişim göz kamaştırdı

PKK'nın tahrip ettiği Sur'daki değişim göz kamaştırdı

LGS Lise Giriş Sınavı 2019 örnek soruları

LGS Lise Giriş Sınavı 2019 örnek soruları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA