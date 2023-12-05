İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2023 Salı / 23 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9317
  • EURO
    31,3151
  • ALTIN
    1884.92
  • BIST100
    8058.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran Dışişleri Bakanı: Uluslararası Toplum Gazze Katliamına Seyirci Kalıyor
Dünya

İran Dışişleri Bakanı: Uluslararası Toplum Gazze Katliamına Seyirci Kalıyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'de işlediği cinayetler karşısında uluslararası toplumun etkisiz kalmasına tepki gösterdi.

AA5 Aralık 2023 Salı 15:07 - Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı: Uluslararası Toplum Gazze Katliamına Seyirci Kalıyor
ABONE OL

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Abdullahiyan, Moskova'da Azerbaycan, İran, Kazakistan, Rusya ve Türkmenistan'ın bulunduğu Hazar ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında konuştu.

Abdullahiyan, "Bu kadar kadın, çocuk, basın mensubu ve sağlık çalışanının öldürülmesine rağmen uluslararası toplum Gazze'ye daha ne kadar seyirci kalacak?" dedi.

İsrail'in Gazze'de işlediği cinayetlerin arkasında ABD'nin desteği olduğunu söyleyen Abdullahiyan, "Siyonist rejimin işlediği suçların önüne geçme konusunda uluslararası kurum ve toplulukları etkisizleştiren (Washington yönetimi), bu kurumları da itibarsızlaştırmıştır." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki saldırıların bir an önce durdurulması için uluslararası toplumun devreye girmesi gerektiğini vurgulayan Abdullahiyan, bölgede çeşitli konularda düzenlenen uluslararası toplantılarda Gazze savaşının gündem edilmesinin önemine dikkati çekti.

  • İran
  • gazze
  • uluslararası toplum

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.