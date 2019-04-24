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İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD kendisi gibi diğer ülkelerin de hırsız olmalarını istiyor

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, ABD’nin hırsız ve eşkiya bir devlet olduğunu söyleyerek 'ABD dünyanın polisi değil. Kendisi gibi diğer ülkelerin de hırsız olmalarını istiyor' dedi.

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Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda düzenlenecek toplantıya katılmak için New York’ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Zarif gazetecilere yaptığı açıklamada ABD’nin muafiyetleri uzatmama kararının değersiz olduğunu söyledi.
 
İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD’nin dünyanın polisi olmadığını belirtere, "Biz muafiyetlere önem vermiyoruz" dedi. ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarda diğer ülkelere yaptığı baskının eşkıyalık olduğunu kaydeden Zarif, "ABD’nin yaptıkları dağ başındaki eşkıyalardan daha kötü. Kendisi hırsızlık yaparken diğer ülkelerden de hırsızlık yapmalarını ve aksi durumda cezalandıracağını söylemekte" ifadelerini kullandı.
 
İran’ın müzakere masasından ayrılan ülke olmadığını ve ABD’nin artık müzakere edilebilecek konumda olmadığını belirten İran Dışişleri Bakanı, İran’a uygulanan yaptırımların hukuka aykırı olduğunu söyledi.
 
Hürmüz Boğaz’ının İran tarafından kapatılmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Zarif, Hürmüz Boğaz’ının kapatılmasına ilişkin kararın silahlı kuvvetlere ait olduğunu belirtti.

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