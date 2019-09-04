İran devlet televizyonuna konuşan Zarif, "ABD yönetimi yaptırım tiryakisi oldu. Yaptırım uygulamadık sadece kendileri kaldı. Bunun bir etkisi yok. Artık dünya da ABD'yi ciddiye almıyor." dedi.

Washington yönetiminin her gün bir devlete ambargo uyguladığını dile getiren Zarif, "ABD'nin yaptırımları kendilerine dahi ekonomik zarar verecek seviyeye geldi." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün, İranlı üç uzay araştırma firmasını "füze yapımında rol aldıkları" gerekçesiyle yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, İran Uzay Ajansı ve iki araştırma enstitüsünü hassas yayılım aktiviteleri sebebiyle yaptırım listesine aldı. ABD, balistik füze yapımında rol aldığı için ilk kez İranlı sivil bir uzay ajansına yaptırım uyguluyor." ifadesine yer verilmişti.