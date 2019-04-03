13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6089
  • 6,3129
  • 232.733
  • 94.441
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Avrupa Trump'ı tatmin etmekle meşgul

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın Tahran'ın balistik füze faaliyetleri konusunda Birleşmiş Milletler'e (BM) baskı yaptığını söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, sel felaketinden zarar gören vatandaşlar için ülke dışından gönderilen insani yardımların ABD yaptırımları nedeniyle engellenmesine karşın Avrupa ülkelerinin etkisiz tutumunu eleştirdi.

E3 olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın, İran'ın balistik füze faaliyetleri konusunda Birleşmiş Milletler'e (BM) baskı yaptığını belirten Zarif, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa, ABD'nin nükleer anlaşmayı yasa dışı şekilde feshetmesinin ardından bir yıl geçmesine rağmen ABD'nin ekonomik terörizmine karşı siyasi irade ortaya koyamadı. İnsani yardımlar için tek bir bankacılık kanalı dahi oluşturamadılar. E3 bunun yerine savunma kapasitemiz konusunda BM'ye baskı yaparak ABD Başkanı Donald Trump'ı tatmin etmekle meşgul."

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın BM Daimi Temsilcileri tarafından dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e sunulan mektupta, İran'ın balistik füze faaliyetlerinin nükleer silah başlığı taşıma kapasitesine sahip füzeler geliştirme çabalarıyla ilgili olabileceği belirtilmişti.İran'ın genelinde yaklaşık iki hafta süreyle etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 57 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dünkü yazılı açıklamasında ülkesinin Kızılay ve Kızılhaç kanalıyla İranlı selzedelere yardıma hazır olduklarını duyurmuştu. Zarif ise ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle İran Kızılayı'na ülke dışından yardım yapılamadığını kaydetmişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de bugün yaptığı açıklamada, İran Kızılayı'na ait banka hesaplarının ABD tarafından kapatıldığını ve dışarıdan gelen yardımların önünün kesildiğini belirterek, "Kızılay bu ağır şartlarda başka ülkelerden gelen yardımları teslim alamıyor. ABD'nin, selzedelere yönelik uluslararası yardımları engellemesi benzeri görülmemiş bir suçtur." demişti.

Uzaydaki astronotlara yiyecek götürecek

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ankara'nın 11 ilçesinde oyların yeniden sayılmasına karar verildi

Ankara'nın 11 ilçesinde oyların yeniden sayılmasına karar verildi

AK Parti'ye 165 yerine 5 oy yazıldığı ortaya çıktı

AK Parti'ye 165 yerine 5 oy yazıldığı ortaya çıktı

İli kazandı, makam odasının kapısını söktürdü

İli kazandı, makam odasının kapısını söktürdü

Çinli mucit öyle bir şey yaptı ki

Çinli mucit öyle bir şey yaptı ki

Ukrayna- Rusya geriliminde yeni gelişme: Ysaklandı

Ukrayna- Rusya geriliminde yeni gelişme: Ysaklandı

İran'dan Avrupa'ya 'Trump' şikayeti

İran'dan Avrupa'ya 'Trump' şikayeti

Necmeddin öğretmeni binler uğurladı

Necmeddin öğretmeni binler uğurladı

Rusya'nın yeni nesil savaş makineleri

Rusya'nın yeni nesil savaş makineleri
 

POPÜLER HABERLER

Yok böyle bir otomobil tutkusu

Yok böyle bir otomobil tutkusu

İki Rus roketi aynı gün farklı kıtalardan fırlatılacak

İki Rus roketi aynı gün farklı kıtalardan fırlatılacak

İşte İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilginç özellikleri

İşte İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilginç özellikleri

ABD Savunma Bakanlığı'ndan 'Türk pilotlar' ile ilgili açıklama

ABD Savunma Bakanlığı'ndan 'Türk pilotlar' ile ilgili açıklama

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA