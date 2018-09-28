İran Dışişleri Bakanı Zarif: Avrupa'nın 7 bankası İran ile özel mali kanalı kabul etti

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran ile genel ticareti kolaylaştırmak için özel ödeme kanallarını da içeren mekanizmayla ilgili yaptığı açıklamada, Avrupa'daki 7 merkez bankasının bunu kabul ettiğini belirtti.

Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin son birkaç ay içinde konuyla ilgili yoğun çaba gösterdiğini aktaran Zarif, "Avrupa'nın merkez bankaları, bir sonraki aşamada bunu kurumsal bir yapıya dönüştürecekler." dedi.

Zarif, alternatif mekanizmanın İran ile ilgili kısmının kısa süre içinde neticeleneceğini ancak söz konusu kurumların bu kanalı İran dışında da kullanmak istediklerini ve bu yüzden bunun biraz zaman alacağını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin kendisine "bu kanalın sadece AB ülkeleri için olmayacağını, İran ile ticaret yapan diğer ülke ve firmalar için de kullanılacağını" söylediğini aktardı.

İran ile çalışan tüm tarafların bu kanal üzerinden para transferi gerçekleştirebileceğini vurgulayan Zarif, bu yolun dolar ile çalışan şirketler için çok yararlı olacağını dile getirdi.

Zarif ayrıca bu mekanizmanın sadece avro ile çalışacağı için ABD'nin bankacılık sektörü üzerindeki dayatmasının da ortadan kaldırılması için iyi bir çözüm olduğunu kaydetti.

Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin geçtiğimiz hafta katıldığı toplantıda İran ile doğalgaz dahil genel ticareti kolaylaştırmak için özel ödeme kanallarını da içeren yeni bir mekanizma kurulması konusunda anlaşma sağlandığı açıklanmıştı. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride söz konusu mekanizmanın İran ile meşru ticaret yapan ekonomik aktörlere güvence sağlayacağı ve tarafların bu çerçevede bölgesel ve uluslararası ortaklarla iş birliğini sürdüreceği duyurulmuştu.