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İran Dışişleri Bakanı Zarif, Çinli mevkidaşıyla nükleer müzakereleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Çin'deki temasları kapsamında mevkidaşı Wang Yi ile nükleer müzakere meselesini ele aldı.

  • AA
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İran devlet medyasındaki haberlere göre Zarif ve Yi, ikili, bölgesel ve uluslararası konular başta olmak üzere nükleer anlaşmayla ilgili fikir alışverişinde bulundu. 
 
Zarif ve Yi görüşmede, iki ülkenin tarihi, stratejik, siyasi, ekonomik, ticari, kültürel ve enerji alanındaki ilişkilerinin geliştirilmesine vurgu yaptı. 
 
Çinli Bakan Yi, "nükleer anlaşmanın önemli bir diplomatik kazanım ve çok yönlü politikaların bir sembolü olduğunu" belirterek, Çin'in İran ve uluslararası kamuoyu ile iş birliği yaparak "bu önemli kazanımı korumaya azimli olduğunu ve her türlü tek taraflı politikayı reddettiğini" kaydetti.
 
Yi, Zarif'in bir yıl içinde Çin'e yaptığı üçüncü ziyaretin, iki ülke ilişkileri ve Çin ile İran arasındaki diplomatik hareketliliğin bir göstergesi olduğuna dikkati çekerek, ortak alanlarda iş birliği yaparak iki ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak projeler hazırlayabileceklerini ifade etti. 
 
ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkarak uluslararası yasalara bağlı kalmadığı ve tek taraflı politikalar yürüttüğü eleştirisinde bulunan Zarif de dün Fransa'da nükleer anlaşma ile ilgili yaptığı görüşmeler hakkında Çinli mevkidaşına bilgi vermek üzere Pekin'i ziyaret ettiğini aktardı. 
 
İran Dışişleri Bakanı, İran ve Çin'in "eski dostlar olarak" bilim, teknoloji, inovasyon, ticaret ve güvenlik konularında daha fazla iş birliği yapabileceklerini dile getirdi.
 
Zarif, ziyareti esnasında İran devlet medyasına da açıklamalarda bulundu.
 
İranlı Bakan, G7 Zirvesi'nin düzenlendiği Biarritz kentine yaptığı ziyaretin de Fransız mevkidaşının daveti üzerine gerçekleştiğini, bankacılık ve petrol konularında daha fazla müzakereye ihtiyaç duyulması nedeniyle yoğunlaştırılmış görüşmelerde bulunduklarını söyledi.
 
Cevad Zarif, ziyaret kapsamında, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de başdanışmanlarıyla bir araya geldiğini söyledi.   
 
Dışişleri Bakanı Zarif'in Doğu Asya turu kapsamında Çin'in ardından Japonya ve Malezya'yı da ziyaret etmesi bekleniyor. 

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