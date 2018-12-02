İran Dışişleri Bakanı Zarif: İran'da kara para aklama vardı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nun toplantısına katılan Zarif, çıkışta gazetecilere kara para aklama iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Zarif, komisyonda milletvekillerinin Dışişleri Bakanlığı'nın faaliyetleri, komşularla ilişkiler ve büyükelçilerin atanmasına kadar birçok konuda sorular yönelttiklerini aktardı. Kendisine yöneltilen bazı soruların da kara para aklamayla ilgili olduğunu belirten Zarif, söylediklerinin çok açık olduğunu ancak kendisine ait olmayan bazı ifadelerin de başkaları tarafından üretildiğini açıkladı.

"İslam Cumhuriyeti rejimini daima savunan birisi olarak söylüyorum: Bütün dünyada olduğu gibi İran'da da kara para aklama olayı vardır." diyen Zarif, hükümet tarafından meclise sunulan Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu (CFT) ve Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tasarısı ile bu alandaki ihlallerin önüne geçilebileceğini ifade etti.

Kara para aklamaya karşı gerekli mücadelenin verilmesinin önemli olduğuna dikkati çeken Zarif, ülkede kara para işinin uyuşturucu tacirleri, yolsuzlukluk yapanlar ve vergi kaçıranlar tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Zarif, bu konuda çıkarları zarar gören bazı grupların bu işin aleyhine propaganda yürütebileceğini dile getirdi.

İran'da kara para aklama tartışması

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonunu da (CFT) kapsayan Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) üyelikle ilgili yasa tasarıları hakkında 12 Kasım'da "Khabaronline" adlı internet sitesine yaptığı açıklamada, "İran'da birçok kişi yüz milyarlarca tümen kara para aklıyor. Aynı kişiler milyonlarca tümeni de kara para aklamayla ilgili düzenlenen yasa tasarıları aleyhinde kamuoyu oluşturmak için harcıyor." demişti.

Zarif'in ülkede kara para aklandığına yönelik açıklamaları muhafazakar çevrelerin sert eleştirilerine hedef olunca İran Dışişleri Bakanı, iddialarına açıklık getirmek üzere meclise çağrılmıştı. İran Yargı Erki Sözcüsü Gulamhüseyin Muhsin Ejei de Zarif'i söz konusu iddiaları belgelendirmeye çağırmış bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı, 12 sayfalık cevap metnini yargı organlarına sunmuştu.

İran Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani ise Zarif'in açıklamalarını “İslam Cumhuriyeti’nin kalbine saplanmış bir hançer” olarak nitelendirmişti. Bunun üzerine Zarif hakkında 27 Kasım'da 24 milletvekilinin imzasıyla 11 maddelik gensoru önergesi başkanlık divanına sunuldu.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetinden ise Zarif'in iddialarını teyit eden açıklamalar gelmişti. Hukuk İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Laya Cüneydi, geçen hafta konuyla ilgili açıklamasında, İran bankalarında kara para aklandığını ve bunun için tedbir alınması gerektiğini söylemişti.

CFT'yi de kapsayan FATF'a üyelikle ilgili yasa tasarıları İran'da son günlerde tartışmalara yol açmış, Hasan Ruhani hükümeti, tasarının kabul edilmesi konusunda ısrar ederken ülkedeki muhafazakarlar ise karşı çıkmıştı.

Geçen haftalarda mecliste kabul edilen ancak muhafazakarlar arasında ülkenin "hassas finansal bilgilerinin düşmanlara açılacağı ve devrimci güçlere yardımın engelleneceği" şeklindeki tepkilere neden olan tasarı, çoğunluğu muhafazakarlardan oluşan Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından reddedilmişti.

OECD bünyesinde kara para aklamayla mücadele edilmesi için kurulan FATF, Kuzey Kore ile birlikte gri listede bulunan İran yönetimine, ülkenin finansal yapısını uluslararası normlara uygun hale getirecek reformları tamamlaması için şubat ayına kadar süre vermişti.