İran Dışişleri Bakanı Zarif Pakistan'da

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Zarif'in ziyaretinin ülkede hükümetin kurulduğu ağustos ayından bu yana ikinci ziyaret olduğu vurgulandı.

Görüşmede iki ülke ilişkileri ve iş birliğinin güçlendirilmesinin ele alındığı belirtilirken, "Bölgede yaşanan zorluklar, her iki ülkeye de daha yakın ilişki kurma imkanı sağlıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada iki ülkenin siyasi, ekonomik ve savunma alanında iş birliğini artırmak konusunda mutabık kaldığı aktarılırken, "Başta Afganistan olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular tartışıldı ve ABD'nin İran'a yeniden uygulamaya başladığı yaptırımlar karşısında birlikte çalışmanın yolları masaya yatırıldı." ifadesi kullanıldı.

Görüşmede Pakistan-İran sınırının güvenliği konusunun da gündeme geldiği bildirildi. Sınırdaki faaliyetlerde yapılan iş birliğine dair memnuniyet vurgulanırken, sınır güvenliği konusunda iki ülke arasındaki kurulu çoklu mekanizma ile yakın istişarelere devam edilmesi kararlaştırıldı.

Dışişleri Bakanı Kureşi görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Pakistan-İran sınırının bir barış sınırı olduğunu belirterek Pakistan'ın bunu sürdürmek için her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğini söyledi.

Bu arada yerel basında çıkan habere göre, görüşmede sınırda kaçırılan 12 İranlı askerin bulunmasına ilişkin düzenlenen operasyonlar da ele alındı.