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İran Dışişleri Bakanı Zarif: Trump ve Ruhani'nin görüşmesi düşünülemez

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin görüşmelerinin 'düşünülemez' olduğunu belirtti.

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Çin'deki resmi temasları sırasında İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Zarif, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ABD Başkanı Trump ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin görüşmeleriyle ilgili hazırlık yaptıklarına dair açıklamalarına değindi. 
 
 
Zarif, "Biarritz ziyaretimde söylemiştim, ABD, 5+1'e dönüp, nükleer anlaşmayı gerçekleştirene kadar İran Cumhurbaşkanı'yla (Ruhani) ABD Başkanı Trump'ın görüşmesi tasavvur edilemez. Bu durumda bile ikili görüşme olmayacaktır." dedi. 
 
Washington yönetiminin uzun süren görüşmelerin ardından varılan anlaşmaları ayaklar altına aldığını söyleyen Zarif, "Şu an olması gereken şey, (nükleer) anlaşmanın yerine getirilmesidir. Biz bu alanda ABD tarafından kayda değer bir işaret görmedik." ifadelerini kullandı. 
 
Zarif, ayrıca Biarritz'de nükleer anlaşmanın devam etmesiyle ilgili görüşmeler gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi. 
 
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, dün yaptığı bir konuşmada, Trump ile müzakere ihtimaline ilişkin, "Bir kişiyle görüşmem halinde ülkenin sorunlarının çözüleceğini ve İran'ın kalkınacağını bilsem görüşmekte tereddüt etmem." ifadelerini kullanmış, ülkedeki muhafazakar kesim de Ruhani'yi "ABD'yle görüşme sinyalleri veriyor" şeklinde eleştirmişti.
 
- ZARİF'İN TEMASLARI
 
İran Dışişleri Bakanı Zarif, pazar günü resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e giderken G7 zirvesinin düzenlendiği Fransa'nın Biarritz kasabasına sürpriz ziyarette bulundu. Burada Zarif, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, bazı Alman ve İngiliz yetkililerle bir araya geldi.
 
Dışişleri Bakanı Zarif, 2 gün süren Çin ziyareti sonrası resmi temasları kapsamında bugün Japonya'nın başkenti Tokyo'ya hareket etti. 

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