İran Dışişleri Bakanı Zarif yarın Türkiye'ye gelecek

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Zarif ziyaretini İstanbul'a gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.
Açıklamada, "Ziyaret kapsamında, Türkiye-İran ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadesi kullanıldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Zarif ziyaretini İstanbul'a gerçekleştirecek.