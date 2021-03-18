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Dünya

İran Dışişleri Bakanı Zarif yarın Türkiye'ye gelecek

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, yarın Türkiye'ye bir ziyarette bulunacağı bildirildi.

AA18 Mart 2021 Perşembe 23:50 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 23:50
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Zarif ziyaretini İstanbul'a gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Açıklamada, "Ziyaret kapsamında, Türkiye-İran ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadesi kullanıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Zarif ziyaretini İstanbul'a gerçekleştirecek.

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