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İran Dışişleri Bakanı Zarif’ten ABD Başkanı Trump’a: Tantanayla diplomasi olmayacağını anlamışsındır

İran Dışişleri Bakanı Zarif, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Trump’a seslenerek, “Tantanalar, verilen pozlar ve yanar dönerliklerle ciddi bir diplomasi yürütülemeyeceğini anlamışsındır. Binlerce saat süren tartışmalarından ulaşılan nükleer anlaşmadan daha iyisini asla elde edemeyeceksin.” ifadelerini kullandı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, resmi Twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayımlayarak ABD Başkanı Donald Trump’a mesaj gönderdi.
 
ABD Başkanı Trump’ın tantanalar, verilen pozlar ve yanar dönerliklerle ciddi bir diplomasi yürütülemeyeceğini anlamış olması gerektiğini belirten Zarif, “10 yıllık yapmacık tavırlardan sonra her kelimesi üzerine iki yıl -tam anlamıyla binlerce saat- süren tartışmaların ardından nükleer anlaşmada sonuca ulaşıldı. Asla daha iyi bir anlaşma elde edemeyeceksin.” sözlerini kullandı.
 
JCPOA: NÜKLEER ANLAŞMA
 
Temmuz 2015’te Çin, Almanya, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD’den oluşan P5+1 ülkeleri İran ile uranyum zenginleştirmeyi azaltması karşılığında bazı ekonomik yaptırımların kaldırılmasını öngören bir anlaşma (JCPOA: Joint Comprehensive Plan of Action) imzalamıştı.
 
Söz konusu anlaşmanın ABD için büyük bir utanç kaynağı olduğunu belirten ABD Başkanı Trump, Mayıs 2018’de İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiklerini açıklamıştı.

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