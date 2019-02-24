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İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten ABD'nin Venezuela'ya yönelik açıklamalarına tepki: Uluslararası hukukun ihlali

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin Venezuela'ya karşı zor kullanma tehditlerinin uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti.

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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Venezuela'ya karşı zor kullanma tehditlerinin uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini ve bu tür adımların "başarısız kalmaya mahkum olduğunu" belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Zarif, Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Robin Daryo Molina ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif görüşmede, her türlü dış müdahaleye karşı olduklarını ve Venezuela hükümetini desteklediklerini ifade etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ihtilafların ve sorunların çözülmesi için hükümet ile muhalefet arasında siyasi müzakere önerisini desteklediklerini kaydeden Zarif, ABD'nin Venezuela ve Latin Amerika ülkelerinin iç işlerine müdahalesinin ve Venezuela'ya karşı zor kullanma tehditlerinin uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler (BM) bildirgesinin ihlali olduğunu söyledi.

Zarif ayrıca bu tür adımların "başarısız kalmaya mahkum olduğunu" vurguladı.

Görüşmede Venezuela'daki son gelişmeler hakkında İran Dışişleri Bakanı Zarif'e bilgi veren Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Molina da ülkedeki siyasi durumun düzelmesi için verdiği destek için İran'a teşekkürlerini iletti.

Venezuela krizi
Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine, Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

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