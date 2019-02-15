İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi: Bu karar alıcılıktan uzak ve saygınlıktan yoksun

Kasımi, ABD öncülüğünde 13-14 Şubat'ta düzenlenen ve İran'ın karşı çıktığı konferans hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Konferansa bölgedeki karar alıcı ülkelerden hiçbirinin katılmadığına dikkati çeken Kasımi, "Orta Doğu'da barış ve güvenliği konu alan karar alıcılıktan uzak ve saygınlıktan yoksun bir konferans nasıl olur da bölgenin asıl oyuncuları olan Türkiye, Irak, Lübnan, Filistin ve İran başta olmak üzere Çin ve Rusya gibi büyük ülkelerin katılımı olmadan başarılı olabilir?" dedi.

İran resmi ajansı İRNA'nın haberine göre Kasımi, konferansa öncülük eden ABD hakkında da suçlamalarda bulunarak, "ABD bir taraftan Orta Doğu'da barış ve güvenlik konferansı düzenliyor diğer taraftan bölgede teröristleri destekleyerek bölge halkları arasında ümitsizlik, fakirlik ve savaşı artırıyor." ifadesini kullandı.

Bölgede ABD ve İsrail'e karşı mücadelenin devam edeceği mesajını veren Kasımi, ABD'nin bölge gerçeklerini anlaması gerektiğini kaydetti.

ORTA DOĞU KONULU KONFERANS

ABD ve Polonya tarafından 13-14 Şubat'ta gerçekleştirilen "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı konferansa aralarında Umman, Suudi Arabistan, Bahreyn, Yemen, Ürdün, Kuveyt, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Tunus gibi Arap ülkelerinin bulunduğu 60 kadar ülke katılmıştı.

Konferansın açılışında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile basın mensuplarına açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın Lübnan, Yemen, Suriye ve Irak üzerindeki etkisini kötü yönde kullandığını ifade ederek, İran ile cepheleşmeden Orta Doğu'da barışa ve bölgesel istikrara ulaşılamayacağını savunmuştu.

Varşova'daki konferans başlangıçta yalnızca İran'a odaklanırken kapsamı sonradan tüm Orta Doğu'yu kapsayacak şekilde genişletilmişti.