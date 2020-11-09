İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade: Biden'ın ekibi ile temasımız olmadı

AA 09 Kasım 2020 Pazartesi 13:37 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 13:37

Hatibzade, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sözcü Hatibzade, seçimleri kazanan Biden ekibi ile temas kurulup kurulmadığına ilişkin bir soru üzerine, "Biden ekibi ile temasımız olmadı. ABD'deki hükümet göreve başlasın ondan sonra karar vereceğiz. ABD'nin nasıl adımlar attığını görelim. Önemli olan pratiktir, sözler ve analizler değil." ifadelerini kullandı.

Nükleer anlaşmanın İran ve 5+1 ülkeleri arasında yapılan uzun müzakereler sonucu imzalandığını hatırlatan Hatibzade, "Nükleer anlaşma geçmişte kalmıştır ve yeniden ele alınamaz. İran yerindedir, ABD bu konuda bir cevap vermelidir. Reform sürecini görelim, daha sonra atılacak adımlara göre karar veririz. ABD hükümetinin başarısız siyasetinden vazgeçmesi için henüz zaman var." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Hatibzade, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle yarın Pakistan'a 2 günlük ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.