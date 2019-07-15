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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi: ABD kısıtlamalarının Zarif üzerinde etkisi yok

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin kısıtlamalarının Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in New York ziyareti üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını söyledi.

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İran devlet medyasına konuşan Musevi, ABD'nin Zarif'e Birleşmiş Milletler (BM) vizesi vermesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "Zarif'in çalışma ziyaretlerinin ABD ve dünya kamuoyu üzerinde etkili olmasından endişe duyduğunu" itiraf ettiğini savunan Musevi, Zarif'in normal şekilde BM binası, İran Daimi Temsilciliği ve İran Daimi Temsilcisinin ikametgâhına gidip geldiğini ve tüm görüşmeleri burada gerçekleştirdiğini aktardı.

Musevi, "ABD kısıtlamalarının Zarif'in New York programı üzerinde herhangi bir etkisi yok." dedi.

Dün yapılan açıklamada ABD Dışişleri Bakanlığının, BM'de bu hafta katılacağı bir toplantı için İran Dışişleri Bakanı Zarif'e vize verilmesini onayladığı bildirilmişti.

ABD medyasında bazı ABD'li yetkililere dayandırılarak verilen haberlerde, vizeye onayın bizzat Dışişleri Bakanı Pompeo tarafından verildiği kaydedilmişti.

Söz konusu haberlerde, "Zarif'in vizesinin engellenmesi durumunda iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da kötüye gitmesi ihtimaline binaen bu onayın verildiği" belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, haziran ayı sonunda, İran'ın ABD'ye ait bir insansız hava aracını düşürdüğü gerekçesiyle İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'i de kapsayacak şekilde İran'a yönelik yeni yaptırımlar getiren başkanlık kararnamesini imzalamıştı. Aynı gün ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in de yaptırım listesine alınacağını açıklamış ancak şu ana kadar ABD yönetimi bu yönde bir adım atmamıştı.

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