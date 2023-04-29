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Dünya

İran doğruladı! Petrol tankerine el konuldu

İran Donanması yaptığı açıklama ile Marshall Adaları bandıralı bir petrol tankerine el koyduğunu doğruladı.

AA29 Nisan 2023 Cumartesi 01:00 - Güncelleme:
İran doğruladı! Petrol tankerine el konuldu
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İran Donanmasının açıklamasında, el konulan geminin dün gece Basra Körfezi'nde bir İran teknesiyle çarpıştığı ve kazada İranlı mürettebattan ikisinin kaybolduğu ve bazılarının da yaralandığı ifade edildi.

Geminin daha sonra Umman Denizi'nde Donanma tarafından tespit edildiği aktarıldı.

Marshall Adaları bandıralı gemiye yargı kararıyla "uluslararası denizcilik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle" el konulduğu ve İran kıyılarına çekildiği belirtildi.

ABD Donanması, Marshall Adaları bandıralı "Advantage Sweet" adlı bir petrol tankerine Umman Körfezi'nde uluslararası sularda seyir halindeyken İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından el konulduğunu duyurmuştu.

  • İran
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