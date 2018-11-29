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İran 2 yeni denizaltıyı donanma filosuna ekledi

İran, Basra Körfezi gibi sığ sularda yapılan operasyonlar için tasarlanmış iki yeni denizaltıyı donanma filosuna ekledi.

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İran devlet televizyonu, Gadir sınıfı iki mini denizaltının ülkenin güneybatısında yer alan Bender Abbas'taki deniz üssünde düzenlenen törenle suya indirildiğini duyurdu.

Basra Körfezi gibi sığ sularda yapılan operasyonlar için tasarlandığı belirtilen ve sonara yakalanmayı önleyen bir teknolojiyle sahip olduğu öne sürülen 29 metre uzunluğundaki Gadir sınıfı denizaltıların su altından karaya füzeler, torpido ve mayınlarla donatıldığı kaydedildi.

İran ortalama derinliği 50 metre olan Basra Körfezi'nde hareket kabiliyetine sahip Gadir sınıfı mini denizaltıları ilk olarak 2007'de kullanmaya başladı. İran Deniz Kuvvetleri'nin elinde 21 Gadir sınıfı denizaltının bulunduğu belirtiliyor.

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