İran, 'dünyanın en büyük tek parça el dokuma halısını' tanıttı Tebriz Uluslararası Halı Fuarı'nda sergilenen 600 metrekarelik halı, İran medyasına göre dünyanın 'tek parçadan oluşan en büyük el dokuma halısı' olduğu belirtiliyor.