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  • 'İran dünyaya yalan söylüyor' diyerek çağrı yaptı: Hızlıca harekete geçmeliyiz
Dünya

'İran dünyaya yalan söylüyor' diyerek çağrı yaptı: Hızlıca harekete geçmeliyiz

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'ın nükleer çalışmalar konusunda dünyaya yalan söylediğini ileri sürerek uluslararası camiadan Tahran yönetimine karşı hızlıca harekete geçilmesini istedi.

AA10 Eylül 2021 Cuma 22:49 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 22:50
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Bennett yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran'ın nükleer programına ilişkin raporuna yönelik değerlendirmelerde bulundu.

UAEA'nın 7 Eylül'deki raporuna atıfta bulunan Bennett, "İsrail, İran'ın dünyaya yalan söylemeye devam ettiğini ve uluslararası taahhütlerini reddederken nükleer silah geliştirme programını ilerlettiğini kanıtlayan raporda yansıtılan durumun resmine son derece ciddiyetle bakıyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını engellemek için her şeyi yapacağını söyleyen Bennett, "İran'ın şiddetli eylemlerine uygun ve hızlı bir uluslararası tepki çağrısında bulunuyorum. UAEA raporu, harekete geçme zamanının şimdi olduğu konusunda uyarıyor; bu nedenle, İran'ın müzakereler yoluyla yolunu değiştirmeye hazır olacağı şeklindeki saf beklentinin temelsiz olduğu kanıtlanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

UAEA'nın raporunda, İran'ın mayıs ayından bu yana %60 oranında zenginleştirilmiş uranyum stoklarını dört katına çıkardığı belirtilmişti.

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