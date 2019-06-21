Dünya konuşuyor... İran enkazını sergiledi

28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8165
  • 6,5872
  • 260.842
  • 93.259
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran düşürdüğü ABD'ye ait İHA'nın enkazını sergiledi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde 'hava sahasını ihlal ettiği' gerekçesiyle hedef alınan ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) enkazını denizden çıkararak sergiledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından başkent Tahran'da düzenlenen basın toplantısında dün Hürmüz Boğazı üzerinde düşürülen ABD'ye ait RQ-4 Global Hawk tipi yüksek irtifa İHA'nın enkazı gösterildi.

Devlet televizyonuna konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, İran hava sahasına girmesinin ardından söz konusu İHA'ya defalarca uyarı sinyali gönderildiğini belirterek, "Ne yazık ki sinyallere cevap vermediler." dedi.

Bunun üzerine vurulan İHA'nın İran kara sularına düştüğünü söyleyen Hacızade, aracın enkazını bugün Tahran'a naklederek sergilediklerini kaydetti.

Yıldırım paylaştı! Programda renkli anlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sel çocuğu böyle sürükledi! Korku dolu anlar

Sel çocuğu böyle sürükledi! Korku dolu anlar

Türkiye'yi kahretmişti... İstenen cezalar belli oldu

Türkiye'yi kahretmişti... İstenen cezalar belli oldu

Yemek siteleri restoranları kızdırdı: Boykot edeceğiz

Yemek siteleri restoranları kızdırdı: Boykot edeceğiz

Sel vurdu, D100 Karayolu iki yönlü de trafiğe kapandı

Sel vurdu, D100 Karayolu iki yönlü de trafiğe kapandı

Yıldırım: PKK ne demiş, HDP ne demiş bizi ilgilendirmez

Yıldırım: PKK ne demiş, HDP ne demiş bizi ilgilendirmez

Gördüğünüz her seyahat fotoğrafına inanmayın!

Gördüğünüz her seyahat fotoğrafına inanmayın!

Dünya konuşuyor... İran enkazını sergiledi

Dünya konuşuyor... İran enkazını sergiledi

Bu meyve ölüm saçıyor! 136 çocuk hayatını kaybetti

Bu meyve ölüm saçıyor! 136 çocuk hayatını kaybetti
 

POPÜLER HABERLER

Darbeye kadeh kaldıran CHP´li Gürkan: CHP´lilerden başkasını işe almayacağım

Darbeye kadeh kaldıran CHP´li Gürkan: CHP´lilerden başkasını işe almayacağım

İşsiz annelere günlük 80 lira destek

İşsiz annelere günlük 80 lira destek

İstanbul'da ilk ezan sesinin duyulduğu cami

İstanbul'da ilk ezan sesinin duyulduğu cami

Milli SİHA Bayraktar'dan müthiş başarı!

Milli SİHA Bayraktar'dan müthiş başarı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA