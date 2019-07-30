İran eski Cumhurbaşkanı Yardımcısına idam kararı verildi
İran eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Tahran eski Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi hakkında idam kararı verildi.
- DHA
Yerel medya, Tahran´da basın toplantısı düzenleyen İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili´nin, eşini öldürdüğünü itiraf eden Tahran eski Belediye Başkanı ve eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Ali Necefi´nin idama mahkûm edildiğini belirttiğini duyurdu. Ayrıca, açıklama yapan İsmaili, temyiz yolunun açık olduğunu da belirtti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.