İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2023 Salı / 18 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    21,5187
  • EURO
    23,1701
  • ALTIN
    1358.18
  • BIST100
    5388.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

İran 'Fettah'ı tanıttı

İran, 1400 kilometre menzilli 'ilk hipersonik balistik füzesini' tanıttı.

AA6 Haziran 2023 Salı 13:44 - Güncelleme:
İran 'Fettah'ı tanıttı
ABONE OL

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ülkenin ilk hipersonik balistik füzesi olarak nitelendirilen "Fettah" adı verilen füze, başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve üst düzey askeri yetkililerin katıldığı törenle sergilendi.

İki kademeli katı yakıtlı sisteme sahip olduğu belirtilen balistik füzenin 1400 kilometre menzile sahip olduğu ve hedefini vurduğu esnada 13-15 mach (saatte 15 bin kilometreden fazla) hıza ulaşabildiği öne sürüldü.

Ses hızından (saniyede 343 metre) en az 5 kat daha süratli hareket eden füzeler hipersonik olarak adlandırılıyor. Bu füzeler sahip oldukları yüksek hızlar nedeniyle hava sistemlerini aşabiliyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, 10 Kasım 2022'de hipersonik balistik füze geliştirdiklerini ve yakında tanıtacaklarını açıklamıştı.

  • İran
  • hipersonik balistik füze
  • Fettah

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.