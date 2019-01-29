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İran: Füze gücümüz müzakere edilemez

İran Savunma Bakanı, 'İran'ın füze kabiliyetleri müzakere edilemez' dedi.

  • star.com.tr
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İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, "İran'ın füze kabiliyetleri müzakere edilemez" dedi.
 
Reuters'da yer alan habere göre, Batı'dan İran'ın füze programına dair gelen sert eleştirilerle ilgili açıklama yapan Hatemi, "Düşmanlar, İran’ın füze gücünün bertaraf edilmesi gerektiğini söylüyor, ancak füze kapasitemizin pazarlığa açık olmadığını defalarca söyledik." ifadelerini kullandı.
 
"FÜZELERİN MENZİLİNİ ARTIRMA NİYETİMİZ YOK"
 
Aynı gün açıklamalarda bulunan İran Ulusal Güvenlik Konseyi sekreteri Ali Shamkhani,  İran'ın füzelerinin menzilini artırma niyetinin olmadığını ancak hassasiyetlerini artırmak için uydu teknolojisi üzerinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
 
"İran, askeri füzelerinin menzilini arttırmak için hiçbir bilimsel veya operasyonel kısıtlamayla karşı karşıya değil, ancak savunma doktrinimize dayanarak, füzelerin hassasiyetini arttırmak için sürekli çalışıyoruz. Füzelerin menzilini artırma niyetinde değiliz" şeklinde konuştu.
 
 

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