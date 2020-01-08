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Dünya

İran: Füzelerimiz hedefleri tam isabetle vurdu

İran, Irak'ta Ayn el-Esed'deki ABD üslerine düzenlenen füze saldırısında hedeflerin isabetli bir şekilde vurulduğunu açıkladı.

AA08.01.2020  16:23 - Güncelleme: 08.01.2020  16:23

İran Devrim Muhafızları Ordusunun söz konusu operasyonundan sorumlu komutan yardımcısı Abbas Nilfuruşan, konuya ilişkin Tasnim Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Nilfuruşan, "ABD güçleri sahip oldukları teknolojiye rağmen füzelerimizin menzilini birkaç metre dahi değiştiremedi. Füzelerimiz hedeflerini tam isabetle vurdu." dedi.

ABD hedeflerine yönelik füze saldırısının General Kasım Süleymani'nin 3 Ocak'ta öldürüldüğü saate denk getirildiğini aktaran Nilfuruşan, "Bizim amacımız geniş kapsamlı bir savaş başlatmak değil. Eğer ABD devam ettirirse biz de halkımıza yakışır şekilde bir misilleme yaparız." ifadelerini kullandı.

Üçüncü ülkelere seslenen Nilfuruşan, "Bölge ülkelerine sesleniyorum. Eğer işgalcilerin (ABD) üslerinde askeri unsurlarınız varsa onlar da bizim hedefimiz olacaktır." şeklinde konuştu.

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