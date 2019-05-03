21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9775
  • 6,6722
  • 243.975
  • 93.904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran: Füzelerimiz müzakere konusu değil

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, füze sistemlerinin milli savunma kapsamında olduğunu söyleyerek, 'Bu konu hiçbir şekilde müzakere edilemez' dedi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD’nin İran’ı BMGK’nın 2231 sayılı kararını ihlal etmekle suçlamaya çalıştığını söyleyen İran’ın BM Daimi Temsilcisi Revançi, "ABD, İran’ın füze programına ilişkin BM’de olumsuz bir ortam oluşturmaya çalışıyor" dedi.
 
İran’ın füze programının BMGK’nın 2231 sayılı kararı kapsamında olmadığını vurgulayan Revançi, "ABD ve bazı nükleer antlaşma üyesi ülkeler füze programımızı nükleer silah kapsamında görmekteler. Bizim füzelerimiz kesinlikle bu amaçla üretilmemektedir. Defalarca açıkladığımız gibi bizim nükleer faaliyetlerimiz de barışçıl amaçlıdır. Bu konuda uluslararası ajanslardan 14 rapor bulunmakta" dedi.
 
İran’ın BM’ye üye olan ülkeler ile temas halinde olduğunu belirten İran BM Daimi Temsilcisi Revançi, "Füze programımız hiçbir şekilde müzakere konusu yapılamaz" ifadesini kullandı.

Kayıp çocuklar böyle bulundu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kılıçdaroğlu'nun korumalarına soruşturma

Kılıçdaroğlu'nun korumalarına soruşturma

Skandal mesajı sonrası gözaltına alınmıştı... İfadesi ortaya çıktı

Skandal mesajı sonrası gözaltına alınmıştı... İfadesi ortaya çıktı

HDP'li belediye 145 işçiyi işten çıkardı

HDP'li belediye 145 işçiyi işten çıkardı

İlçeye 9 günlük tatil öncesi talep yağıyor

İlçeye 9 günlük tatil öncesi talep yağıyor

Bakan Soylu: Ortak operasyona imkan tanıyacak düzenlemeleri yaptık

Bakan Soylu: Ortak operasyona imkan tanıyacak düzenlemeleri yaptık

İstanbul'daki sandık kurullarına soruşturma ile ilgili Başsavcılık'tan açıklama

İstanbul'daki sandık kurullarına soruşturma ile ilgili Başsavcılık'tan açıklama

Mevlana'nın torunu konuştu: Bu bizi üzüyor

Mevlana'nın torunu konuştu: Bu bizi üzüyor

Soluğu Dubai'de aldılar! Çiftlik Bank'tan sonra bu kez Solucan Bank

Soluğu Dubai'de aldılar! Çiftlik Bank'tan sonra bu kez Solucan Bank
 

POPÜLER HABERLER

Otomobilini yıkarken iki araç çarptı! Feci kaza kamerada...

Otomobilini yıkarken iki araç çarptı! Feci kaza kamerada...

'Türkiye isterse Su-57 için hazırız'

'Türkiye isterse Su-57 için hazırız'

Soluğu Dubai'de aldılar! Çiftlik Bank'tan sonra bu kez Solucan Bank

Soluğu Dubai'de aldılar! Çiftlik Bank'tan sonra bu kez Solucan Bank

Josef Sural'ın eşinden duygulandıran paylaşım

Josef Sural'ın eşinden duygulandıran paylaşım

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA