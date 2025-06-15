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Dünya

İran füzesi İsrail'in kuzeyini vurdu: 1 ölü 13 yaralı

İran'ın füze saldırısında İsrail'in kuzeyinde iki katlı binanın yıkılması sonucu 1 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA15 Haziran 2025 Pazar 00:39 - Güncelleme:
İran füzesi İsrail'in kuzeyini vurdu: 1 ölü 13 yaralı
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İsrail itfaiye sözcülüğünden yapılan açıklamada, İran'dan düzenlenen füze saldırısında birkaç noktada isabet olduğu, bir binanın yıkıldığı belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin yangınları söndürmek, kurtarma ekiplerinin de mahsur kalanları kurtarmak için bölgeye gittiği kaydedildi.

İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, bir noktada isabet olduğu, burada yaralılar olduğu bilgisi paylaşıldı. İsrail polisi, çevredeki şüpheli cisimlere yaklaşılmaması konusunda uyarı yaptı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füzelerin İsrail'in kuzeyindeki Arap nüfusun çoğunlukta yaşadığı Hayfa'nın doğusundaki Tamra bölgesinde iki katlı bir binaya isabet ettiğini, ağır yaralanan bir kadının hayatını kaybettiğini, 13 kişinin yaralandığını duyurdu.

İran'dan atılan füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde gökyüzünde hüzmelerin görüldüğü çok sayıda görüntü paylaşıldı. Görüntülerden birinde bir füzenin düştüğü anlar yer aldı.

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